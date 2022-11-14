«Не будем унижать российскую публику!»: Худяков призвал не прощать Меладзе

Политик Роман Худяков ответил в своих соцсетях тем россиянам, которые посоветовали простить Валерия Меладзе за его ранние высказывания. Дескать певец все понял и вернулся домой, теперь выступает для россиян.

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Худяков категорически не согласен с этим мнением, считая, что даже вернувшись в страну, Меладзе продолжает быть против и выступает он «не для тех». Прощать его категорически нельзя, уверен политик.

«Я замечательно отношусь к грузинам, к украинцам, ко всем национальностям. Но давайте не будем придумывать историю, врать. И унижать российскую публику. Прежде чем петь здесь во всю глотку, включая «Новогодний огонек», куда он тоже нацелился, — не только на корпоративы и клубы, пусть скажет: «Был неправ. Мне Россия дала все. И я буду с ней до конца!» — написал в соцсетях Худяков.