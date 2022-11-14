«Мы все время переглядываемся»: Алла Михеева дала смелую характеристику Константину Эрнсту

Ведущая Первого канала Алла Михеева еще и член жюри игр КВН. Блондинка довольно часто появляется на экране в составе судейской коллегии.

В этом статусе Алла Михеева превращается в коллегу своего работодателя, генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

По признанию Аллы Михеевой, в такие моменты она вовсе не чувствует, что рядом с ней находится строгий руководитель.

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