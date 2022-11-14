«Мы все время переглядываемся»: Алла Михеева дала смелую характеристику Константину Эрнсту

Ведущая Первого канала Алла Михеева еще и член жюри игр КВН. Блондинка довольно часто появляется на экране в составе судейской коллегии.
В этом статусе Алла Михеева превращается в коллегу своего работодателя, генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
По признанию Аллы Михеевой, в такие моменты она вовсе не чувствует, что рядом с ней находится строгий руководитель.
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«Константин Львович, когда приходит на КВН, самый прекрасный, добрый и улыбчивый человек. И это такое наслаждение! Поэтому мне повезло. Не знаю, как кто с ним в каких-то других местах встречается, где он, может, строгий и самый большой начальник. Мы же все время переглядываемся — понравилась шутка или нет. И в этот момент с Константином Львовичем происходит совсем другой контакт», — поделилась Алла Михеева.
Блондинка дала понять, что такие моменты случаются нечасто, и публично обратилась к Константину Эрнсту с важным призывом.
«Константин Львович, улыбайтесь чаще!» — попросила Алла Михеева.
По материалам «СтарХита».