«Чувырла лупатая»: Солнцев из «Дома-2» осудил Киркорова после инцидента в бутике

Интервью Филиппа Киркорова вызвало бурю негодования в Сети – поведение артиста вновь оказалось довольно спорным. Например, эпизод в бутике, когда певец пригрозил устроить скандал за то, что его не хотели впускать в закрытый отдел, разошелся на мемы, а сам певец подвергся осуждению.

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Блогер и экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев в своем стриме поблагодарил Алену Жигалову, которая выпустила это интервью с Киркоровым, за то, что журналистка представила звезду таким, какой он на самом деле есть.

«Алена Блин показала нам всем, какой Киркоров мелочный. Она показала его отношение к людям, его вот это высокомерие к маленьким людям, которые работают, его обслуживают, продают ему товары.

Вы только представьте, ездит эта чувырла лупатая по свету и продавцам из бутиков делает замечания, нападает на них, заявляет им, что он большая русская звезда и сейчас будет скандал», - высказался блогер.

Сам Киркоров только и успевает отбиваться. Череда скандалов преследует артиста последние полгода – начиная с плясок на поваленном кресте и заканчивая матерщинной бранью в адрес Виктории Бони и Наргиз Закировой.