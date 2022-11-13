«Все оцеплено, летают вертолеты»: Дмитрий Дибров с женой Полиной оказались в эпицентре взрыва в Стамбуле

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина в эти дни отдыхают в Стамбуле.
В это воскресенье, 13 ноября, пара находилась на той самой улице в центре Стамбула, где прогремел взрыв.
В своем микроблоге Полина Диброва поделилась кадрами с прогулки, давая понять, что она и ее звездный муж чудом избежали трагедии.
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«Сегодня был ясный и солнечный день в Стамбуле. После приятного завтрака мы гуляли по улице Истикляль в компании Анны и чудесного гида. А потом весь этот ужас. Просто кошмар. Сейчас на улицах военная техника, все оцеплено и над головами летают вертолеты. Даже не верится, что так устроен мир, толь эко же все было хорошо и спокойно. Домой мы добирались на трамвае и метро, город встал, пробки и суета», - поделилась Полина Диброва.
Напомним, по последней информации, в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, более пятидесяти ранено.
По предварительным данным, в качестве основной версии взрыва рассматривается теракт. Предположительно, действовала террористка-смертница.