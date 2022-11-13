«Все оцеплено, летают вертолеты»: Дмитрий Дибров с женой Полиной оказались в эпицентре взрыва в Стамбуле

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина в эти дни отдыхают в Стамбуле.

В это воскресенье, 13 ноября, пара находилась на той самой улице в центре Стамбула, где прогремел взрыв.

В своем микроблоге Полина Диброва поделилась кадрами с прогулки, давая понять, что она и ее звездный муж чудом избежали трагедии.

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