Африканские каникулы: Марина Кравец поделилась нежным фото с маленькой дочкой

Юмористка и актриса Марина Кравец нечасто балует интернет-публику фотографиями своей малышки-дочки. Но иногда подписчикам артистки в соцсетях все же удается заценить моменты из личной жизни Марины. Так, накануне юмористка обновила микроблог милой фотографией с дочерью.

В апреле Кравец впервые показала лицо своей годовалой дочери Вероники. С тех пор звезда редко, но все же делится кадрами с ребенком. Сейчас знаменитость показала совместное фото с Вероникой из Кейптауна.

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В октябре юмористка отправилась в путешествие с ребенком. Вместе они посетили Кейптаун, откуда Кравец и постила снимки.

«Вспоминая Кейптаун», - лаконично подписала снимок артистка.

Малышка появилась в союзе Кравец с генеральным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Водаховым. В начале апреля 2020 года на свет появилась дочь юмористки. Марина долгое время скрывала свою беременность от общественности. О скором пополнении в семье звезды стало известно только в феврале, за месяц до рождения малышки.