Ксения Собчак перевезла своих сотрудников за границу из-за уголовного дела

Ксения Собчак в телеграм-канале ответила на обвинения в том, что она часто подставляет людей. И даже не готова прикрывать тех, кто работает на нее и оказывается под ударом.

Речь идет о недавно возбужденном уголовном деле о вымогательстве, подозреваемыми по которому проходят два сотрудника Ксении Собчак.

Сама Ксения Анатольевна, узнав о таком развитии событий, сбежала за границу, но через некоторое время, вероятно, получив некие гарантии безопасности, она вернулась в Россию.

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