Алексей Безус и Таня Репина из «Дома-2» готовятся к свадьбе

Отношения в паре бывших участников «Дома-2» Алексея Безуса и Тани Репиной улучшились после ухода с телестройки настолько, что они решили пожениться. Ребята готовятся к свадьбе.

Эту прекрасную новость в своем телеграм-канале сообщила мама мальчиков-близнецов Юлия Ефременкова.

Она рассказала, что они с Мондезиром ждут в гости Лешу Безуса и Таню Репину с дочкой Афиной, и добавила, что Алексей на днях сделал Татьяне предложение.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».