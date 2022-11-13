Алексей Безус и Таня Репина из «Дома-2» готовятся к свадьбе

Отношения в паре бывших участников «Дома-2» Алексея Безуса и Тани Репиной улучшились после ухода с телестройки настолько, что они решили пожениться. Ребята готовятся к свадьбе.
Эту прекрасную новость в своем телеграм-канале сообщила мама мальчиков-близнецов Юлия Ефременкова.
Она рассказала, что они с Мондезиром ждут в гости Лешу Безуса и Таню Репину с дочкой Афиной, и добавила, что Алексей на днях сделал Татьяне предложение.
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Напомним, Алексей Безус и Таня Репина познакомились за пределами реалити-шоу, а затем Безус привел уже беременную Репину на проект. Во время участия в «Доме-2» пара постоянно скандалили и рассталась, приняв решение вместе воспитывать дочку Афину.
Девочка появилась на свет в июле 2022 года. Спустя какое-то время после ее рождения, Безус и Репина ушли с проекта в надежде восстановить отношения, и это у них получилось.