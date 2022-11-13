«Монашески скромная»: о Пугачевой честно рассказал Осипов – певица изменилась в лучшую сторону

«Алла Пугачева уже не первый год одевается в духе последних тенденций. На ней можно видеть и экстремальное мини, и кожаные шорты. На фоне перечисленного, данный образ смотрится по-монашески скромным, но и он соответствует духу времени, моде сегодняшнего дня.

Во-первых, это кожа. Она в тренде. Во-вторых, цвет. Черный актуален, как никогда. Особенно классно смотрится тотал блэк, но он идет не каждому лицу, поэтому добавить освежающего белого не просто уместно, а даже максимально правильно.

Третий яркий тренд — это асимметрия. Причем здесь выбрана грамотная асимметрия. Одно из главных достоинств в фигуре Пугачевой — это ее ноги. И в данном случае асимметрия делает на них акцент. И плюсом выделяет талию. В общем, итого у нас получилось по трендам – жирный плюс, по цвету - тоже и по коррекции фигуры все правильно.

И, кстати, четвертой плюс я бы поставил за прическу. Она здесь выглядит не совсем уместно, но этот объем одна из фишек стиля Примадонны. Классно, что она остается ему верна.

Назвать образ идеальным полностью я тоже не могу. Явный минус – перегруз аксессуарами и невнятная сумка», - сказал Александр Осипов.

Справка Teleprogramma.pro:

Александр Осипов уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.