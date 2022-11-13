Проскурякова опозорила растолстевшего Николаева: встала рядом и оттенила его своей красотой и молодостью

В брак Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева многие не верили изначально. Шутка ли, разница у них в возрасте более, чем значительная – 22 года. Однако супруги живут по сей день, хотя слухи различного толка появляются периодически.

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Например, недавно вновь стали активно разговаривать о разводе звездной пары. Однако Юлия Проскурякова в ответ на эти сплетни предъявила фото с мужем, на котором она запечатлена с ним во время отпуска в Дубае.

Многие поклонники 40-летней артистки заметили, что в последнее время она словно расцвела – похорошела, похудела, помолодела. Чего не скажешь о ее 62-летнем муже, который на ее фоне выглядел еще более располневшим и возрастным.