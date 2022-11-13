Вокруг белые розы, из динамиков – «Ласковый май»: как проходит церемония прощания с Кузнецовым

Спустя несколько месяцев после смерти Юрия Шатунова умер основатель и композитор коллектива «Ласковый май» Сергей Кузнецов.

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58-летний музыкант ушел из жизни мгновенно от оторвавшегося тромба, прибывшие на место врачи, уже не могли ничего сделать – сердце знаменитости остановилось.

Сергея Кузнецова решено было похоронить в его родном Оренбурге, где он, несмотря на славу, прожил практически всю жизнь, существуя в основном на свою скромную пенсию. Он так и не смог дождаться авторских отчислений за свои бессменные хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Ласковы май».

Напомним, 20 лет назад он лишился права на собственные хиты, а вместе с ним и денег. Все досталось Андрею Разину. Бесконечные суды с продюсером закончились в итоге смертью и Шатунова, и Кузнецова.

На момент публикации материала 13 ноября проходит церемония прощания с Сергеем Кузнецовы в Оренбурге, которую можно увидеть на YouTube. Гроб с телом композитора окружен белыми розами, как и во время прощания с Юрием Шатуновым. А из динамиков в зале звучат мелодии, которые написал создатель «Ласкового мая».

Люди бесконечно чередой со слезами на глазах идут к гробу композитора и приносят цветы. Кто-то ставит возле его тела подарки – картины, портреты, фотографии в рамках. Люди в форме внимательно следят за порядком.

Поклонница «Ласкового мая» из Челябинская вышла к гробу и прочитала стихотворение, которое она некогда посвятила памяти Юрия Шатунова.