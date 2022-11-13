Младшая дочь Дональда Трампа вышла замуж за 25-летнего миллиардера

29-летняя дочь Трампа в поместье Дональда в Пальм-Бич стала женой молодого бизнесмена.

Экс-глава Америки привел дочь под венец.

«Младшая дочь бывшего президента Дональда Трампа выглядела великолепно в сияющем платье от Elie Saab с длинными рукавами, фатой. Ее светлые волосы были уложены гладкими волнами и украшены серьгами с бриллиантами. Сказочное мероприятие на открытом воздухе началось в пять часов. Невеста в сопровождении отца шла по проходу к украшенной цветами арке», – отметили в dailymail.co.uk.