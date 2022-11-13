«Знаем всю подноготную»: Ирина Салтыкова объяснила, почему ее дочь не участвовала в «Голосе»

Исполнительница Ирина Салтыкова переживает за карьеру дочери Алисы. Несмотря на миловидную внешность и творческий репертуар, наследница звезды не может пробиться в шоу-бизнес.
Поклонники и продюсеры предлагали отправить Алису на шоу «Голос». Но Салтыкова не соглашалась. Певица знает, что происходит за кулисами проекта. Оттолкнул Ирину Салтыкову от участия в «Голосе» и скандал с Микеллой Абрамовой.
«Мы знаем всю подноготную подобных конкурсов, потому и не участвуем», – отметила исполнительница.
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Для Салтыковой дочь стала одним из самых важных смыслов в жизни. Чтобы не разочаровать дочь, Ирина не стала приводить в дом нового мужчину. Несмотря на то, что за ней пытались ухаживать влиятельные кавалеры.
«Лучшие в каком смысле — богатые? Но это же не говорит о том, что они умные, добрые и порядочные. А мне нужно, чтобы все эти качества были и чтобы зарабатывал человек хорошо. Но мне не повезло, таких мужчин я не встретила», — призналась Ирина в беседе со starhit.ru.