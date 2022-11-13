«Знаем всю подноготную»: Ирина Салтыкова объяснила, почему ее дочь не участвовала в «Голосе»

Исполнительница Ирина Салтыкова переживает за карьеру дочери Алисы. Несмотря на миловидную внешность и творческий репертуар, наследница звезды не может пробиться в шоу-бизнес.

Поклонники и продюсеры предлагали отправить Алису на шоу «Голос». Но Салтыкова не соглашалась. Певица знает, что происходит за кулисами проекта. Оттолкнул Ирину Салтыкову от участия в «Голосе» и скандал с Микеллой Абрамовой.

«Мы знаем всю подноготную подобных конкурсов, потому и не участвуем», – отметила исполнительница.

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