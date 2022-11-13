«Изменился до неузнаваемости»: сделавший «пластику» Масляков вернулся в КВН (фото)

Александр Масляков вернулся в КВН

Александр Масляков вернулся в КВН. Фото: соцсети

Зал аплодировал 80-летнему телеведущему стоя.

Легендарный Александр Масляков-старший после длительного отсутствия вернулся на свое рабочее место. «Отец» Клуба веселых и находчивых вел вторую 1/4 финала Высшей лиги, которую 12 ноября показал Первый канал.

Возвращение Маслякова порадовало как зрителей в зале, аплодировавших ему стоя, так и тех, кто смотрел новый выпуск по ТВ.

«Как он ведет! Мэтр, великий человек. С возвращением Александр Васильевич. Я безмерно рад Вас видеть», - написал один из зрителей.

Многие, впрочем, заметили, что ведущий значительно «сдал» и изменился внешне. По слухам, он перенес пластическую операцию, из-за чего теперь сам на себя не похож, и даже разговаривает по-другому. Впрочем, причиной изменений вполне может быть возраст Маслякова - ему в этом месяце исполнится 81 год.

Александр Масляков сильно изменился. Фото: соцсети

Прошлой зимой Александр Васильевич подхватил коронавирус и очень тяжело его перенесил. После болезни он старался избегать шумных мероприятий и мест скопления народа, жил на даче и восстанавливался.

Место ведущего КВН на время его отсутствия досталось коллегам с Первого канала. В частности, несколько игр вел постоянный член жюри юмористической программы Валдис Пельш.

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