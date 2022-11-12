Сбежавшим из России Little Big запретили выступать в Казахстане

Группе Little Big запретили выступать в Казахстане. Музыканты не прошли проверку властями Алма-Аты и Астаны. Поэтому концерты 14 и 15 ноября не состоятся. Деньги за билеты тоже могут не вернуть.

Артисты ранее скандально сбежали из России в США, выпустив манифест против родины. После музыканты начали жаловаться на безденежье. Илья Прусикин даже пожаловался, что бывшая жена требует с него деньги на содержание общего ребенка.

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