«Оштрафовать!»: внучку Софии Ротару затравили за русский язык

Внучка украинской певицы Софии Ротару живет в Америке уже несколько лет. 21-летняя София раньше вела свои соцсети исключительно на английском языке, то сейчас перешла на русский.

Однако поклонники девушки пришли в ярость из-за этого факта. Пользователи требуют оштрафовать Соню за использование русского языка.

София, напомним, выросла красавицей. Девушка построила неплохую карьеру модели в Европе, а сейчас пытается стать певицей, как именитая бабушка.

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За океан Соня переехала вместе с возлюбленным Денисом Жадановым, который входит в список Forbes в IT-сфере.