Платья за полмиллиона рублей: Оксана Самойлова готовится к свадьбе

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появились снимки роскошных белоснежных нарядов. Так знаменитость показала, как готовится к предстоящей свадьбе.
Напомним, Оксана решила переиграть свадьбу с Джиганом. Так как во время первого бракосочетания они не были сказочно богаты. А Самойловой захотелось почувствовать себя настоящей принцессой в день своей свадьбы.
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Оксана находится на стадии примерки свадебного платья.
Оксана Самойлова в свадебных нарядах. Фото: соцсети
Самойлова остановилась на нескольких варинтах. Цена понравившихся знаменитости платьев начинается от 500 тысяч рублей.
Напомним, ранее Оксана Самойлова преобразила свою машину за 20 миллионов рублей.