Платья за полмиллиона рублей: Оксана Самойлова готовится к свадьбе

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появились снимки роскошных белоснежных нарядов. Так знаменитость показала, как готовится к предстоящей свадьбе.

Напомним, Оксана решила переиграть свадьбу с Джиганом. Так как во время первого бракосочетания они не были сказочно богаты. А Самойловой захотелось почувствовать себя настоящей принцессой в день своей свадьбы.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Оксана находится на стадии примерки свадебного платья.