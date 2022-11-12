Платья за полмиллиона рублей: Оксана Самойлова готовится к свадьбе

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

Жена Джигана решила еще раз стать избранницей исполнителя.

Среди последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появились снимки роскошных белоснежных нарядов. Так знаменитость показала, как готовится к предстоящей свадьбе.

Напомним, Оксана решила переиграть свадьбу с Джиганом. Так как во время первого бракосочетания они не были сказочно богаты. А Самойловой захотелось почувствовать себя настоящей принцессой в день своей свадьбы.

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Оксана находится на стадии примерки свадебного платья.

Оксана Самойлова в свадебных нарядах. Фото: соцсети

Самойлова остановилась на нескольких варинтах. Цена понравившихся знаменитости платьев начинается от 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее Оксана Самойлова преобразила свою машину за 20 миллионов рублей.

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