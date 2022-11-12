Страшные аварии, убийства и болезни: как умирали участника группы «Ласковый май»

7 ноября стало известно о смерти создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Композитору, который написал десятки хитов, включая «Белые розы» и «Седую ночь», было всего 58 лет.
За несколько месяцев до этого, 23 июня 2022 года, умер экс-солист группы Юрий Шатунов.
Стоит отметить, что это далеко не единственные трагедии, связанные с культовым коллективом. За годы существования «Ласкового мая» ушли из жизни 18 человек, так или иначе причастных к нему.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Первым несчастье постигло барабанщика Игоря Игошина. Он поругался с одним из гостей на свадьбе друзей, а вскоре после конфликта его нашли мертвым.
Следующим погиб клавишник Михаил Сухомлинов. Его застрелили по дороге домой после посиделок с Шатуновым.
Солисты Юрий Барабаш (Петлюра) и Юрий Гуров разбились в смертельных ДТП. Клавишник Арвид Юргайтис уснул с непотушенной сигаретой и отравился угарным газом, а вокалистка Влада Московская умерла от сердечной недостаточности.
Причиной смерти солиста Александр Прико стала онкология, а музыканта Вячеслава Пономарева — туберкулез.
По материалам сайта PROZVEZD.