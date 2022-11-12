Страшные аварии, убийства и болезни: как умирали участника группы «Ласковый май»

7 ноября стало известно о смерти создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Композитору, который написал десятки хитов, включая «Белые розы» и «Седую ночь», было всего 58 лет.

За несколько месяцев до этого, 23 июня 2022 года, умер экс-солист группы Юрий Шатунов.

Стоит отметить, что это далеко не единственные трагедии, связанные с культовым коллективом. За годы существования «Ласкового мая» ушли из жизни 18 человек, так или иначе причастных к нему.

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