«Бедный Ваня»: Солнцев из «Дома-2» назвал Шукшину шизофреничкой, защищая Урганта

Актриса Мария Шукшина заявила, что Ивану Урганту не место на Первом канале. Она запретила ему возвращаться, поскольку он так ничего и не понял. Дочь прославленного режиссера не приемлет артистов, которые «испугались».
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На защиту Урганта встал экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он не понимает, в чем провинился Иван, и считает, что ему достается ни за что. Поэтому в его публикации в Telegram на эту тему так много матов.
«Бедный бедный Ваня. Всю-то свою жизнь на телеке он крайне аккуратно обходил неудобства тем, некоторых мракобесов и уродов всех мастей приглашал в программу к себе, существовал бед не зная на живодерне Первого канала. Ииииии? Судьба злодейка в лице, пусть даже е… шизофренички Шукшиной догнала его и лупит нещадно.
За что? За какой, сука, х… этот юморист получает?! За то, что имея огромную аудиторию молчал в тряпочку, не замечая всего ужаса?» - жалеет шоумена блогер.