«Бедный Ваня»: Солнцев из «Дома-2» назвал Шукшину шизофреничкой, защищая Урганта

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Блогер считает, что шоумену достается ни за что.

 

Актриса Мария Шукшина заявила, что Ивану Урганту не место на Первом канале. Она запретила ему возвращаться, поскольку он так ничего и не понял. Дочь прославленного режиссера не приемлет артистов, которые «испугались».

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На защиту Урганта встал экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он не понимает, в чем провинился Иван, и считает, что ему достается ни за что. Поэтому в его публикации в Telegram на эту тему так много матов.

«Бедный бедный Ваня. Всю-то свою жизнь на телеке он крайне аккуратно обходил неудобства тем, некоторых мракобесов и уродов всех мастей приглашал в программу к себе, существовал бед не зная на живодерне Первого канала. Ииииии? Судьба злодейка в лице, пусть даже е… шизофренички Шукшиной догнала его и лупит нещадно.

За что? За какой, сука, х… этот юморист получает?! За то, что имея огромную аудиторию молчал в тряпочку, не замечая всего ужаса?» - жалеет шоумена блогер.

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