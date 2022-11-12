«Бедный Ваня»: Солнцев из «Дома-2» назвал Шукшину шизофреничкой, защищая Урганта

Актриса Мария Шукшина заявила, что Ивану Урганту не место на Первом канале. Она запретила ему возвращаться, поскольку он так ничего и не понял. Дочь прославленного режиссера не приемлет артистов, которые «испугались».

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На защиту Урганта встал экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он не понимает, в чем провинился Иван, и считает, что ему достается ни за что. Поэтому в его публикации в Telegram на эту тему так много матов.