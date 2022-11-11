«Ждем, когда засядем за песни»: куда пропала группа Dabro

В пятницу, 11 ноября, музыкальный канал «МУЗ-ТВ» отмечает свой 26-й день рождения. В честь праздника был организован большой концерт в Кремлевском дворце с участием многих артистов.
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В числе первых звезд на мероприятие прибыла группа Dabro, состоящая из двух братьев — Ивана и Михаила Засидкевичей. С солистами пообщался корреспондент портала Teleprogramma.pro.
Они рассказали, почему в последнее время не выпускали новые хиты.
«Два года прошло с момента песни "Юность". Мы сегодня отдаем ей дань уважения. Мы ждем когда, засядем за песни. А сейчас в турах, в городах», — поделились музыканты.
Группа Dabro. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro