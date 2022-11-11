«Она не должна отвечать»: известный адвокат встал на защиту Собчак после новых данных в уголовном деле о вымогательстве

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Александр Добровинский дал комментарий Teleprogramma.pro после того, как сотрудники телеграм-канала «Тушите свет» дали показания против Ксении Собчак.

Стало известно, что Ксения Собчак все-таки имеет отношение к телеграм-каналу «Тушите свет», от которого открещивалась.

Об этом в своих показаниях по возбужденному уголовному делу «Тушите свет» заявили главный редактор канала Ариан Романовский и один из администраторов, Тамерлан Бигаев.

Между тем, как заявил в беседе с Teleprogramma.pro известный адвокат Александр Добровинский, это вовсе не значит, что Ксения Собчак должна немедленно стать подозреваемой по делу о вымогательстве. По словам защитника, факт владения телеграм-каналом не может сам по себе налагать на Собчак ответственность за публикации в нем.

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«То, что Ксения Собчак является владелицей телеграм-канала, не значит, что она должна отвечать за все, что там публикуется. Владелец торгового центра же не несет ответственность за то, что кто-то из арендаторов совершил преступление. Вот если журналисты смогут предоставить доказательства того, что тот самый материал был им предоставлен Ксенией Собчак, это уже будет иметь другое значение», — сказал Александр Добровинский Teleprogramma.pro.

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