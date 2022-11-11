«Она не должна отвечать»: известный адвокат встал на защиту Собчак после новых данных в уголовном деле о вымогательстве

Стало известно, что Ксения Собчак все-таки имеет отношение к телеграм-каналу «Тушите свет», от которого открещивалась.

Об этом в своих показаниях по возбужденному уголовному делу «Тушите свет» заявили главный редактор канала Ариан Романовский и один из администраторов, Тамерлан Бигаев.

Между тем, как заявил в беседе с Teleprogramma.pro известный адвокат Александр Добровинский, это вовсе не значит, что Ксения Собчак должна немедленно стать подозреваемой по делу о вымогательстве. По словам защитника, факт владения телеграм-каналом не может сам по себе налагать на Собчак ответственность за публикации в нем.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».