«Смогла заморозить время»: поклонники ошарашены внешним видом резко помолодевшей Пугачевой в Израиле

Известная певица Алла Пугачева в Израиле, похоже, выходит в свет чаще, чем она это делала в Москве. Во всяком случае, трижды за неполный месяц побывать на концертах российских звезд Примадонна раньше себе не позволяла.

Она вообще редко выбиралась из деревни Грязь. В Израиле же за последнее время Алла Пугачева успела отметиться на концертах Земфиры, Бориса Гребенщикова и Зиверт.

О выступлении последней Алла Пугачева выложила хвалебный пост в микроблоге.