«Смогла заморозить время»: поклонники ошарашены внешним видом резко помолодевшей Пугачевой в Израиле

Известная певица Алла Пугачева в Израиле, похоже, выходит в свет чаще, чем она это делала в Москве. Во всяком случае, трижды за неполный месяц побывать на концертах российских звезд Примадонна раньше себе не позволяла.
Она вообще редко выбиралась из деревни Грязь. В Израиле же за последнее время Алла Пугачева успела отметиться на концертах Земфиры, Бориса Гребенщикова и Зиверт.
О выступлении последней Алла Пугачева выложила хвалебный пост в микроблоге.
«Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!» — написала Алла Пугачева.
Публикацию Алла Пугачева сопроводила своим снимком, показав, как выглядит сейчас. На концерт Зиверт Алла Пугачева пришла в черных брюках и блейзере, накинув поверх белую рубашку оверсайз и дополнив образ массивным колье-цепью.
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Алла Пугачева в Израиле. Фото: соцсети
Одни подписчики тут же восхитились внешним видом Аллы Пугачевой, заметив, что в Израиле она стала выглядеть еще более шикарно. Другие зло прошипели, что Примадонне в ее возрасте надо сидеть дома.
«Дома на пенсии надо сидеть!», «Алла, ты смогла заморозить время», «Алла Борисовна, вы самая лучшая женщина!», «А меня покорили вы в очередной раз», «Наша красивая Аллочка Борисовна», — высказались в Сети.