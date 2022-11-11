«Смогла заморозить время»: поклонники ошарашены внешним видом резко помолодевшей Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева появилась на публике, придя на концерт Зиверт в Тель-Авиве.

Известная певица Алла Пугачева в Израиле, похоже, выходит в свет чаще, чем она это делала в Москве. Во всяком случае, трижды за неполный месяц побывать на концертах российских звезд Примадонна раньше себе не позволяла. 

Она вообще редко выбиралась из деревни Грязь. В Израиле же за последнее время Алла Пугачева успела отметиться на концертах Земфиры, Бориса Гребенщикова и Зиверт.

О выступлении последней Алла Пугачева выложила хвалебный пост в микроблоге.

«Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!» — написала Алла Пугачева.

Публикацию Алла Пугачева сопроводила своим снимком, показав, как выглядит сейчас. На концерт Зиверт Алла Пугачева пришла в черных брюках и блейзере, накинув поверх белую рубашку оверсайз и дополнив образ массивным колье-цепью. 

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Алла Пугачева в Израиле. Фото: соцсети

Одни подписчики тут же восхитились внешним видом Аллы Пугачевой, заметив, что в Израиле она стала выглядеть еще более шикарно. Другие зло прошипели, что Примадонне в ее возрасте надо сидеть дома.

«Дома на пенсии надо сидеть!», «Алла, ты смогла заморозить время», «Алла Борисовна, вы самая лучшая женщина!», «А меня покорили вы в очередной раз», «Наша красивая Аллочка Борисовна», — высказались в Сети.

Читайте также