«Алла Борисовна, вы красотка!»: Пугачева с улыбкой проплыла мимо толпы фанатов в Тель-Авиве (видео)

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, в Израиле ведет напряженную светскую жизнь. Примадонна активно посещает концерты российских исполнителей. Так, Алла Пугачева побывала на выступлениях Земфиры, Бориса Гребенщикова, а накануне отметилась на концерте Зиверт.

В микроблоге Алла Пугачева восторженно отозвалась о вокалистке и авторе песен.