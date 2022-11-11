«Алла Борисовна, вы красотка!»: Пугачева с улыбкой проплыла мимо толпы фанатов в Тель-Авиве (видео)

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, в Израиле ведет напряженную светскую жизнь. Примадонна активно посещает концерты российских исполнителей. Так, Алла Пугачева побывала на выступлениях Земфиры, Бориса Гребенщикова, а накануне отметилась на концерте Зиверт.
В микроблоге Алла Пугачева восторженно отозвалась о вокалистке и авторе песен.
«Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво!» — написала Примадонна.
А в Сети, между тем, появилось видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева выходит из концертного зала. Примадонну окружили поклонники, она пробирается сквозь толпу, как когда-то, в годы своей популярности в России.
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Толпа восторженно приветствовала Алла Пугачеву, издавая одобрительный гул.
«Алла Борисовна, вы красотка!» — прокричала одна из девушек.
Алла Пугачева повернула голову на звук голоса и одарила всех своей фирменной улыбкой, гордо поплыв дальше.