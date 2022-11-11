«Хохочут. Животы не надорвали?»: обнародовано видео с нового концерта Максима Галкина* в Литве

Телеведущий и пародист Максим Галкин* некоторое время назад лишился возможности зарабатывать в России.

Пока его жена Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой находятся в теплом Израиле, Максим Галкин* вынужден зарабатывать, гастролируя по городам Европы. На этот раз он находится в Литве.

Чтобы доказать всем, как тепло его принимает русскоязычная публика за границей, Максим Галкин* размещает в Сети видео со своих концертов.

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