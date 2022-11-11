«Хохочут. Животы не надорвали?»: обнародовано видео с нового концерта Максима Галкина* в Литве

Телеведущий и пародист Максим Галкин* некоторое время назад лишился возможности зарабатывать в России.
Пока его жена Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой находятся в теплом Израиле, Максим Галкин* вынужден зарабатывать, гастролируя по городам Европы. На этот раз он находится в Литве.
Чтобы доказать всем, как тепло его принимает русскоязычная публика за границей, Максим Галкин* размещает в Сети видео со своих концертов.
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На этот раз Галкин* показал до отказа набитый концертный зал в Вильнюсе. Публика хохотала над его шутками.
«8 ноября был первый, вчера, 10 ноября, второй концерт в Вильнюсе. Спасибо, дорогие зрители. Немного атмосферы со вчерашнего концерта. Сегодня — Шяуляй», — написал под видео Максим Галкин* .
Однако не все его подписчики поняли, над чем конкретно так надрывают животы жители Вильнюса.
«Хохочут. Животы не надорвали?», «Не пойму, над чем там смеяться», «Какие-то странные шутки у мужа Аллы Борисовны», — высказались в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.