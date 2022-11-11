«С жиру бесятся!»: в Сети возмутились стоимостью первого куска торта на дне рождения Лерчека

Фолловеры блогера Валерии Чекалиной или Лерчека оставили гневные комментарии под кадрами знаменитости. Причиной стал кусок торта за 1,7 миллиона рублей.
Как и Елена Блиновская, Лерчек не стала жалеть огромных средств на празднование дня рождения. 30-летие блогер и многодетная мама отметила с размахом. Валерия пригласила самых востребованных артистов.
А первый кусок торта знаменитость продала по стоимости автомобиля – за 1,7 миллиона рублей.
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В Сети поступок Лерчека возмутил пользователей:
«С жиру бесятся!», «Пир во время чумы!», «Какой-то плевок всему народу! Показуху устраивают с песнями и танцами», «В такое время некрасиво».
Напомним, ранее блогер и исполнительница Аня Покров подарила Лерчеку сертификат в ЦУМ на кругленькую сумму.