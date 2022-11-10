«Один миллиард евро»: Аня Покров рассказала, какие подарки преподносят друг другу блогеры

Блогер Аня Покров поделилась тем, сколько потратила на подарок подруге Лерчик.

Отметим, что на днях состоялось грандиозное мероприятие в карнавальном стиле. Так отметила свое 30-летие блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчик. Бизнесвумен пригласила выступать к себе Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Мота, Нурлана Сабурова и других звезд шоу-бизнеса.

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Гости праздника понимали, что со скромным конвертиком на такой день рождения идти нельзя. Поэтому Аня Покров приготовила сертификат на кругленькую сумму в один из самых престижных магазинов столицы.