«Это еще по-божески»: Данко объяснил, почему Киркоров отхлестал букетом охранника

На днях вокруг Филиппа Киркорова разгорелся новый скандал. Певец отхлестал букетом роз своего охранника прямо во время концерта, спустившись со сцены. Зрители проигнорировали инцидент, продолжив наблюдать за выступлением.

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По мнению Данко (Александра Фадеева), поп-король так повел себя ради пиара.