«Я его по судам затаскаю»: Боня пригрозила оскандалившемуся Киркорову

На днях вокруг Филиппа Киркорова разгорелся новый скандал. Певец отхлестал букетом роз своего охранника прямо во время концерта, спустившись со сцены. Зрители проигнорировали инцидент, продолжив наблюдать за выступлением.

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Викторию Боню, которая недавно публично поскандалила с Киркоровым, возмутила подобная выходка. В беседе с порталом Teleprogramma.pro экс-звезда «Дома-2» подчеркнула, что не боится агрессии со стороны поп-короля.