Григорий Лепс и звезды «Русского радио» дали большой концерт в Луганске

9 ноября в ДК имени Ленина в городе Луганске состоялся большой концерт Григория Лепса. Вместе с народным артистом на сцену вышли звезды «Русского радио»: ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север.
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Шоу, приуроченное к предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло при полном аншлаге. Зрителями стали военные, сотрудники полиции и других спецподразделений.
Также музыканты привезли приобретенную на собственные средства гуманитарную помощь для Луганского перинатального центра и Республиканской клинической больницы.
Артисты доставили самые необходимые вещи: стерилизаторы для бутылочек, молокоотсосы, детское питание, подгузники, наборы одежды для выписки, теплые конверты и расходные средства.
Для медиков знаменитости купили бронежилеты самого высокого уровня защиты.
«Спасая жизни другим людям, они порою теряют свои», — высказался ЮрКисс.
По материалам пресс-службы «Русской медиагруппы».