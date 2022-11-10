Григорий Лепс и звезды «Русского радио» дали большой концерт в Луганске

9 ноября в ДК имени Ленина в городе Луганске состоялся большой концерт Григория Лепса. Вместе с народным артистом на сцену вышли звезды «Русского радио»: ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север.

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Шоу, приуроченное к предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло при полном аншлаге. Зрителями стали военные, сотрудники полиции и других спецподразделений.

Также музыканты привезли приобретенную на собственные средства гуманитарную помощь для Луганского перинатального центра и Республиканской клинической больницы.