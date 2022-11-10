«Каждый должен быть на своем месте»: заменивший Харламова в Comedy Club Бебуришвили цинично высказался о произошедшем

Перестановки очень не понравились многим. Люди бойкотируют передачу и собираются больше ее не смотреть. Новенький ведущий, тем временем, подливает масла в огонь, цинично комментируя произошедшие кадровые изменения.

«Ребята, я не разделяю ваших переживаний, по поводу того, что Гарик Харламов больше не ведет Камеди. И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, и я считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», - написал артист.

Примечательно, что ранее высказался сам Харламов. Гарик попросил не ругать Бебуришвили, мол, так уж получилось.