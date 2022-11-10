«Каждый должен быть на своем месте»: заменивший Харламова в Comedy Club Бебуришвили цинично высказался о произошедшем

Главная новость ноября на Comedy Club не дает покоя зрителям по сей день. Люди не могут принять факт ухода из проекта Гарика Харламова. Шоумен, много лет являвшийся одним из самых ярких резидентов шоу, больше не будет его ведущим. Место Бульдога занял стендапер Андрей Бебуришвили.
Перестановки очень не понравились многим. Люди бойкотируют передачу и собираются больше ее не смотреть. Новенький ведущий, тем временем, подливает масла в огонь, цинично комментируя произошедшие кадровые изменения.
«Ребята, я не разделяю ваших переживаний, по поводу того, что Гарик Харламов больше не ведет Камеди. И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, и я считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте», - написал артист.
Примечательно, что ранее высказался сам Харламов. Гарик попросил не ругать Бебуришвили, мол, так уж получилось.
Андрей Бебуришвили. Кадр из шоу