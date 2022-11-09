Орбакайте изменилась до неузнаваемости ради главной роли в сериале: первое фото

16 ноября выйдет долгожданный новый сезон популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Сериал будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Kion.

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Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова («Обоюдное согласие», «Триггер») и Кристина Орбакайте. Певица сыграла роль главврача Нины Артамоновой.

Ради проекта артистка, которая много лет появляется на публике в одном и том же образе, кардинально преобразилась и стала брюнеткой.