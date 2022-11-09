Орбакайте изменилась до неузнаваемости ради главной роли в сериале: первое фото

16 ноября выйдет долгожданный новый сезон популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность». Сериал будет транслироваться в онлайн-кинотеатре Kion.
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Главные роли в проекте исполнили Светлана Иванова («Обоюдное согласие», «Триггер») и Кристина Орбакайте. Певица сыграла роль главврача Нины Артамоновой.
Ради проекта артистка, которая много лет появляется на публике в одном и том же образе, кардинально преобразилась и стала брюнеткой.
Кристина Орбакайте. Кадр из сериала «Тест на беременность»
Звезда призналась, что с интересом смотрела предыдущие два сезона сериала, поэтому с радостью согласилась сыграть в нем. Предложенная героиня Кристине очень понравилась.
«Нина — профессиональный руководитель, талантливый врач, из-за своих профессиональных принципов порой входит в конфликт со своими сотрудниками. Сериал затрагивает очень важную тему — суровости врачебной профессии, насколько сложен их труд, спасать жизни людей, порой забывая о своих проблемах», — поделилась Орбакайте.