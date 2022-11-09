Ковальчук впервые появилась с дочкой, которую никому не показывала: Амелии уже 5 лет

Юлия Ковальчук — одна из самых скрытных матерей в российском шоу-бизнесе. В октябре 2017 года певица родила от мужа Алексея Чумакова дочь Амелию, которую до сих пор практически никто не видел.

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Звездная чета сразу приняла для себя решение, что девочку они будут воспитывать непублично: не выставлять кадры с ней в соцсетях, не светить в СМИ и на светских мероприятиях.

Удивительно, но малышку ни разу не смог сфотографировать ни один блогер или папарацци. Но оказалось, что Юлия Ковальчук все-таки выходит с Амелией в свет. Накануне она появилась с наследницей в Большом театре на спектакле «Путеводитель по оркестру. Карнавал животных».

Однако и в этот раз никаких фото с этого выхода в Сети не появилось. Юлия Ковальчук лишь коротко сообщила о данном факте в соцсетях.