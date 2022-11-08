«Хочу, чтобы ты жил с женщиной»: Михаил Турецкий вспомнил, как дочь вытаскивала его после гибели жены

Известный артист и продюсер, создатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий уже больше двадцати лет счастливо женат на Лиане, в этом браке родились две дочери Эммануэль и Беата.

Уговорила Михаила Турецкого на второй брак его старшая дочь Наталья. Именно она вытаскивала отца из эмоционального потрясения, которое он пережил в 1989 году.

Тогда в страшной аварии погибла первая супруга Михаила Турецкого Елена, с которой он был счастлив со студенческих времен.

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