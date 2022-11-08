«Хочу, чтобы ты жил с женщиной»: Михаил Турецкий вспомнил, как дочь вытаскивала его после гибели жены

Известный артист и продюсер, создатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий уже больше двадцати лет счастливо женат на Лиане, в этом браке родились две дочери Эммануэль и Беата.
Уговорила Михаила Турецкого на второй брак его старшая дочь Наталья. Именно она вытаскивала отца из эмоционального потрясения, которое он пережил в 1989 году.
Тогда в страшной аварии погибла первая супруга Михаила Турецкого Елена, с которой он был счастлив со студенческих времен.
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Вместе с отцом и братом Елена попала в автокатастрофу, все трое погибли на месте. За рулем был тесть Турецкого.
«По всей видимости, когда он ехал обратно, у него произошел сердечный приступ за рулем. Когда я приехал на место трагедии, мне сказали, что до сих пор не видели такой страшной аварии. Он ушел на встречную полосу, столкнулся с автобусом. Автобус отбросил его на грузовик», — рассказал Михаил Турецкий в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».
Много лет Турецкий был один, пока однажды повзрослевшая дочь Наташа не благословила его на новый брак.
«Она сама мне сказала: «Папа, я взрослая, я все понимаю. Я настаиваю на том, чтобы ты жил с женщиной», — поделился Михаил Турецкий.
Со второй женой Лианой Михаил Турецкий познакомился в Америке в 2001-м году, ее отец был организатором гастролей. На тот момент Лиана была разведена, воспитывала пятилетнего ребенка, в 2002-м году Лиана переехала из Америки в Россию.