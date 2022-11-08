Масляков вернулся в КВН: уже через несколько дней ведущий выйдет на сцену с игроками ½ финала

Поклонники бессменного ведущего КВН Александра Маслякова могут ликовать: он возвращается в популярный проект.

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Буквально через несколько дней, 17 ноября, он проведет ½ финала 2022 года. Игры пройдут среди участников Высшей лиги.

Напомним, ранее Александр Масляков отошел от дел на неопределенное время из-за недомогания. Ведущий сразу говорил, что это временно. На время отсутствия знаменитости его замещали такие ведущие, как Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Митя Хрусталев.

Источник: kvn.ru.