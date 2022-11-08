«Мы лишились работы»: сбежавшая из России звезда Little Big едва сводит концы с концами

Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская перебрались за границу в феврале 2022 года, не поддержав родную страну в сложное время.

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Если в России коллектив был на пике популярности, то за рубежом он не смог достичь успеха. Сейчас вокалисты едва сводят концы с концами. Таюрская призналась, что они так экстренно сбежали, что даже не успели собрать вещи.