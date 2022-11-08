«Мы лишились работы»: сбежавшая из России звезда Little Big едва сводит концы с концами

Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская перебрались за границу в феврале 2022 года, не поддержав родную страну в сложное время.
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Если в России коллектив был на пике популярности, то за рубежом он не смог достичь успеха. Сейчас вокалисты едва сводят концы с концами. Таюрская призналась, что они так экстренно сбежали, что даже не успели собрать вещи.
«Мы лишились дома, мы лишились работы, мы лишились друзей, страны, всего. Мы полностью перелопатили свою жизнь. Мы вынужденно бежали, собрав свои два чемодана, не имея никаких гарантий», — пожаловалась Софья в интервью немецкому изданию во время гастролей в Кельне.
Певица подчеркнула, что они с коллегой и возлюбленным не оставили Россию насовсем. Звезды планируют вернуться через 10-15 лет, поскольку очень любят родную страну.
По материалам сайта Prozvezd.