«Сейчас не торопись»: от развода с Собчак попыталась отговорить Богомолова блогер Миро

Блогер Лена Миро уже давно пророчит браку Ксении Собчак и Константина Богомолова недолгую жизнь — уж больно странно супруги ведут себя.
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Во всех непонятных ситуациях Ксения Собчак бежит из России, а ее муж при этом не служит ей верным плечом и опорой, оставаясь в Москве. Так произошло и в последний отъезд ведущей, когда она добралась на машине до Белоруссии, а потом пешком перешла границу с Литвой в сопровождении крепкого уверенного в себе мужчины. Константин Богомолов традиционно остался дома.
Лена Миро в своем блоге в ЖЖ порассуждала о судьбе дома Ксении Собчак, заявив, что вряд ли она сможет найти покупателя на свои хоромы, которые оцениваются примерно в 200-300 млн рублей.
«Впрочем, у Собчак, наверное, достаточно средств и без продажи дома. А пока там может жить будущий академический режиссер Константин. Нет, ну а чего? Творческой личности нужен простор. Погоди пока, Костян, разводиться. Заранее не успел, так сейчас не торопись», — сказала Миро.