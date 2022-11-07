«Сейчас не торопись»: от развода с Собчак попыталась отговорить Богомолова блогер Миро

Блогер Лена Миро уже давно пророчит браку Ксении Собчак и Константина Богомолова недолгую жизнь — уж больно странно супруги ведут себя.

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Во всех непонятных ситуациях Ксения Собчак бежит из России, а ее муж при этом не служит ей верным плечом и опорой, оставаясь в Москве. Так произошло и в последний отъезд ведущей, когда она добралась на машине до Белоруссии, а потом пешком перешла границу с Литвой в сопровождении крепкого уверенного в себе мужчины. Константин Богомолов традиционно остался дома.

Лена Миро в своем блоге в ЖЖ порассуждала о судьбе дома Ксении Собчак, заявив, что вряд ли она сможет найти покупателя на свои хоромы, которые оцениваются примерно в 200-300 млн рублей.