Выглядит бомбически: похудевшая Черно из «Дома-2» предстала в мини-платье и наглых сапогах-чулках

Бывшую участницу «Дома-2» Сашу Черно язык теперь ни у кого не повернется назвать корпулентной.
Это на проекте она была дамой весьма внушительных достоинств. Но вот уже год как Саша Черно основательно взялась за себя, решив расстаться с лишним весом. К этому дню от ее 170 изначальных килограммов осталось порядка 100.
И вот уже заметно постройневшая Саша Черно демонстрирует, как изменились ее формы, представая в смелых нарядах.
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Саша Черно разместила в микроблоге фото, на котором предстала облаченной в черное мини-платье, наглые сапоги-чулки, подчеркнувшие стройность ее ног. Завершала образ шляпка.
«Сочиняй мечты», — подписала кадр Саша Черно, давая понять, что к своей мечте она уже близка.
Саша Черно и ее стройные ноги. Фото: соцсети
«На фото вы, Саша, выглядите бомбически. В реале, надеюсь, тоже», «Саша, ты большая молодец», «Какая ты красивая и сильная. Не перестаю любоваться», «Саша, какие красивые у вас ножки», — отреагировали на снимок поклонники Саши Черно.