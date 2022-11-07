Выглядит бомбически: похудевшая Черно из «Дома-2» предстала в мини-платье и наглых сапогах-чулках

Бывшую участницу «Дома-2» Сашу Черно язык теперь ни у кого не повернется назвать корпулентной.

Это на проекте она была дамой весьма внушительных достоинств. Но вот уже год как Саша Черно основательно взялась за себя, решив расстаться с лишним весом. К этому дню от ее 170 изначальных килограммов осталось порядка 100.

И вот уже заметно постройневшая Саша Черно демонстрирует, как изменились ее формы, представая в смелых нарядах.

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