«Кривляние»: Тарасова разнесла Тодоренко после выступления на льду

Телеведущая Регина Тодоренко не может поймать волну в новом сезоне «Ледникового периода», От выпуска к выпуску ее выступления подвергаются критике, звезда даже не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после оценок судей.

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Но этот раз ей тоже досталось от Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер, посмотрев выступление Регины с Александром Энбертом под песню «Чертово колесо» Муслима Магомаева, осталась не в восторге.

«Танца не было — одно кривляние», - раскритиковала Тарасова выступление.

Тодоренко не стала закатывать истерик, как в прошлый раз, а спокойно восприняла осуждение. Сама теледива с трудом находит силы для выхода на лед. Но как позорно сбежавший Даня Милохин уходить она из проекта не собирается.