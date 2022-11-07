«Под действием спиртного»: Сергей Маковецкий в самолете устроил дебош

Актер Сергей Маковецкий на борту самолета учинил дебош. Об этом рассказал Стас Садальский у себя в микроблоге в Telegram. По его словам, звезда театра им.Вахтангова был пьян, а причиной стала неприязнь в отношениях с коллегой Людмилой Максаковой.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым… Максакова пыталась его успокоить, но тщетно. Директор театра стал готовить приказ об увольнении Сергея», - поведал Садальский.

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Садальский дал понять, что конфликт между Маковецким и Максаковой – история давняя. Звезды соперничают друг с другом за лидерство в театре.