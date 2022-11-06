«Ты неприятная»: Лера Кудрявцева приложила звезду 90-х Ирину Салтыкову на шоу «Суперстар! Возвращение»

На телеканале НТВ в это воскресенье, 6 ноября, стартовал третий сезон популярного шоу «Суперстар! Возвращение», в котором принимают участие звезды прошлых лет.

Открывала проект своим выступлением певица Ирина Салтыкова. Она исполнила собственный хит «Серые глаза».

Первым взял слово член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов. На этот раз он был добр и сказал, что на фоне современных песен композиция Ирины Салтыковой звучит, как глоток свежего воздуха.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».