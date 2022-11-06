«Люди, ау! Это просто цвет машины, цвет одежды»: Погребняк захейтили за украинскую символику

На продюсера Марию Погребняк накинулись хейтеры из-за случайного кадра, сделанного в Дубае. Знаменитая блондинка запечатлелась в желтом авто рядом со своими приятелями. Один из них на беду оказался одетым в синюю рубашку.

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Некоторые пользователи Сети углядели в этом украинскую символику, за что тут же бросились критиковать Погребняк в соцсетях под кадром. Злоба оказалась настолько сильной, что Мария была вынуждена закрыть комментарии.

«Люди, ау! Это просто цвет машины, цвет одежды. (…) А второй мужчина на видео - в белом и это уже цвета флага города Нижневартовска. Нижневартовцам всем привет и лучи добра», - написала в соцстетях Мария Погребняк.