Почему Лолита одинока – опубликовано разоблачение Миро: «ночные зажоры» как преступление

Лолита Милявская рассказала своим подписчикам, что прикончила за ночь коробку шоколада, из-за чего утром проснулась отекшей. Певица объяснила свое поведение тем, что во время предстоящих гастролей она будет вынуждена сидеть на диете, поэтому, дескать, натрескалась как ребенок перед запретом.

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Лена Миро считает, что причина обжорства Лолиты кроется в другом – в том, что она безнадежно одинока и пытается таким образом скрасить свои будни.

«Всего пара лет прошла, как Лолита надменно доказывала, что у нее есть бурная личная жизнь, а теперь перешла на ночные зажоры. Я понимаю: хочется, чтобы была хоть какая-то радость. Седьмой муж пока не найден, так что все приятности ограничиваются конфетами. Наверное, это тоже неплохой вариант, чтобы себя порадовать», - написала блогер в своем ЖЖ.

К слову, буквально на днях Лолита призналась поклонникам, что у нее появился бойфренд. «Уже давно», - заявила певица.