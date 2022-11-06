34-летний актер Аарон Картер найден мертвым в своем доме в Калифорнии

Поклонники американского актера и рэпера Аарона Картера пребывают в шоке из-за новости о его смерти. Мужчина, которому было всего 34 года, скончался 5 ноября в собственном доме в городке Ланкастер, что недалеко от Лос-Анджелеса.

Как сообщают СМИ, Картер утонул в собственной ванной. Его тело обнаружила домработница, которая пришла к нему, чтобы навести порядок.

Всего год назад, в ноябре 2021-го, Аарон стал отцом. У артиста и его подруги Мелани Мартин родился сын, которого назвали Принс. В сентябре 2022 года молодого отца лишили права видеть ребенка из-за пагубного пристрастия к запрещенным веществам. Чтобы не потерять малыша, Картер записался на реабилитацию.

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