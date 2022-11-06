Экс-жена Аршавина с провалившимся носом отдала его матери 2 миллиона долга: та, что нигде не работает

Мама футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина недавно выиграла суд в деле против бывшей невестки Алисы Казьминой. С нее она требовала почти 2 миллиона за неосновательное обогащение - из-за незаконного проживания в ее доме, плюс расходы на коммуналку.

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Напомним, Казьмина после развода осталась жить в коттедже в Санкт-Петербурге, который фактически принадлежал родительнице ее экс-супруга. По суду ее выселили из дома, но она долгое время продолжала в нем жить.

В это время у Казьминой начались проблемы со здоровьем, провалился нос, она нигде не работала.

Не работает экс-жена Аршавина и по сей день, своего жилья не имеет, однако смогла выплатить Татьяне Аршавиной всю взысканную в суде сумму, сообщает сайт КП.

О данном факте свидетельствуют данные о погашенной задолженности на сайте Федеральной службы судебных приставов. Алиса Казьмина выплатила основную сумму иска - 1 миллион 920 тысяч рублей и судебные издержки, оплату госпошлины в размере 36 тысяч 150 рублей и 59 копеек.

Увы, но экс-жену Андрея Аршавина ждет новый суд – на сей раз в 3 миллиона рублей. Для нее по заказу предприниматель изготовил каркасный дом, но она не рассчиталась с ним за него.