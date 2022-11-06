«Еще в детстве она убивала за меня»: Подольская показала фото с сестрой-двойняшкой

Известная певица и супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская показала в социальной сети совместное фото с любимой сестрой.
«На фото моя сестра-двойняшка Юлиана. Еще в детстве она убивала за меня (если кто-то меня обидит). Похоже, ничего не меняется»,
- написала артистка.
Судя по всему, Наталье очень повезло с сестрой, ведь Юлиана ответила на ее слова уверенным заявлением:
«И так будет всегда».
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Наталья и Юлиана Подольские. Фото: соцсети
Юлиана Подольская, как и ее сестра, является мамой двух деток. Только вот у Натальи - два сына, а у Юлианы - две дочки-двойняшки Настя и Саша. Они дружат семьями и часто помогают друг другу с детьми.