«Еще в детстве она убивала за меня»: Подольская показала фото с сестрой-двойняшкой

Известная певица и супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская показала в социальной сети совместное фото с любимой сестрой.

«На фото моя сестра-двойняшка Юлиана. Еще в детстве она убивала за меня (если кто-то меня обидит). Похоже, ничего не меняется»,

- написала артистка.

Судя по всему, Наталье очень повезло с сестрой, ведь Юлиана ответила на ее слова уверенным заявлением:

«И так будет всегда».

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