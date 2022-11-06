Почему 73-летняя Пугачева выглядит намного моложе – дело в детях: друг певицы раскрыл секрет

Приятель Аллы Пугачевой, стилист Анвар Очилов, который работал с ней, считает, что с появлением наследников Примадонна стала выглядеть моложе. Именно они явились самым главным стимулом в ее жизни, полагает он.

Чтобы не смотреться, как бабушка, знаменитость старательно экспериментирует с имиджем: подбирает молодежную одежду, меняет прически и цвет волос, не боится пробовать новый макияж.

«Так как у Аллы Пугачевой и Максима Галкина есть дети-подростки, Пугачева всегда старается выглядеть идеально, пытается все время ухаживать за собой, несмотря на то, где она находится — дома или в гостях, или на улице, или на публику выходит. Она всегда старается быть моложе и одевается очень хорошо. Если взять период, когда у нее еще детей не было, то она была одна. А сейчас она стала более стильная, молодая и красивая», — рассказал Очилов журналистам 5-tv.ru.