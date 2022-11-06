Рита Дакота рассказала о своем нынешнем отношении к изменам бывшего мужа

Певица Рита Дакота, отвечая на вопросы своих подписчиков о пережившей измену Нюше, вспомнила о том, как ее саму предал бывший супруг Влад Соколовский.
«На своем жизненном пути я тоже столкнулась с темой измен и проживала этот опыт очень болезненно, многие из вас помнят тот мой темный период. Мой выбор был - простить, но из отношений выйти. Однако главный инсайт последнего года беспрерывного личностного и духовного роста - тогда мне было так больно не из-за измен»,
- написала Рита.
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Она объяснила, что измена Соколовского была лишь маленькой верхушкой айсберга, а под толщей воды скрывалась огромная глыба - реальная «травма», которую та ситуация оголила.
«Это поделило мою жизнь на «до» и «после». И стало причиной, по которой мне так легко сегодня общаться с Владом и так просто строить новые гармоничные отношения без измен»,
- уверена Дакота.