Рита Дакота рассказала о своем нынешнем отношении к изменам бывшего мужа

Рита Дакота и измена со стороны Соколовского

Рита Дакота. Фото: соцсети

Лишь в этом году она поняла, что страдала вовсе не из-за предательства Соколовского.

Певица Рита Дакота, отвечая на вопросы своих подписчиков о пережившей измену Нюше, вспомнила о том, как ее саму предал бывший супруг Влад Соколовский.

«На своем жизненном пути я тоже столкнулась с темой измен и проживала этот опыт очень болезненно, многие из вас помнят тот мой темный период. Мой выбор был - простить, но из отношений выйти. Однако главный инсайт последнего года беспрерывного личностного и духовного роста - тогда мне было так больно не из-за измен»,

- написала Рита.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Она объяснила, что измена Соколовского была лишь маленькой верхушкой айсберга, а под толщей воды скрывалась огромная глыба - реальная «травма», которую та ситуация оголила. 

«Это поделило мою жизнь на «до» и «после». И стало причиной, по которой мне так легко сегодня общаться с Владом и так просто строить новые гармоничные отношения без измен»,

- уверена Дакота.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  