«Докатился до уровня сельских ДК»: Галкина* подкололи за видео с нового концерта

Максим Галкин* продолжает активно гастролировать за границей. На днях юморист выступил в Лимассоле.
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Супруг Аллы Пугачевой не забыл поделиться с поклонниками в соцсети роликом с мероприятия. На видео он запечатлел не только себя, но и зрительный зал.
«Спасибо, дорогие зрители в гостеприимном Лимассоле. До сих пор в прекрасном настроении от встречи с вами! Спасибо за смех и цветы», — поделился Максим.
Некоторые пользователи порадовались за артиста, который востребован за границей. Однако нашлось немало и таких, которые раскритиковали его.
«Дома собирал огромные залы, выступал на федеральных каналах, а там тебя очень скоро забудут»; «Зал то маловат. Докатился до уровня сельских ДК»; «Скачи теперь как клоун перед западной публикой за копейки», — написали они.
Напомним, сейчас Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле. Артисты не поддержали Россию в сложное время и перебрались за границу.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Максим Галкин. Фото: соцсети