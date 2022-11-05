«Докатился до уровня сельских ДК»: Галкина* подкололи за видео с нового концерта

Максим Галкин* продолжает активно гастролировать за границей. На днях юморист выступил в Лимассоле.

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Супруг Аллы Пугачевой не забыл поделиться с поклонниками в соцсети роликом с мероприятия. На видео он запечатлел не только себя, но и зрительный зал.

«Спасибо, дорогие зрители в гостеприимном Лимассоле. До сих пор в прекрасном настроении от встречи с вами! Спасибо за смех и цветы», — поделился Максим.

Некоторые пользователи порадовались за артиста, который востребован за границей. Однако нашлось немало и таких, которые раскритиковали его.