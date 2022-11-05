«Мимо фонограммы, зато декольте до пупка»: дочь Успенской высмеяли за видео с концерта

Любовь Успенская приложила много сил, чтобы наладить отношения с единственной дочкой Татьяной Плаксиной. Уладив семейные вопросы, певица взялась за карьеру наследницы, которая пошла по ее стопам.
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Сейчас девушка активно штурмует шоу-бизнес. Например, накануне она выступила на концерте в Дубае.
Видео с мероприятия появилось в соцсети. В ролике Таьяна блистала на сцене в сверкающем серебристом мини-платье на тонких лямках. Изюминкой образа стало глубокое декольте.
Увы, не все пользователи Сети оценили талант звездной наследницы.
«Любовь, конечно, очень талантливая, но на дочке природа отдохнула. Зачем тащить ее на сцену, если нет данных? Не понимаю. Она же в любой области может реализоваться»; «Мимо фонограммы, зато декольте до пупка», — написали они.
Татьяна Плаксина. Фото: соцсети