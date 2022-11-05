«Мимо фонограммы, зато декольте до пупка»: дочь Успенской высмеяли за видео с концерта

Любовь Успенская приложила много сил, чтобы наладить отношения с единственной дочкой Татьяной Плаксиной. Уладив семейные вопросы, певица взялась за карьеру наследницы, которая пошла по ее стопам.

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Сейчас девушка активно штурмует шоу-бизнес. Например, накануне она выступила на концерте в Дубае.

Видео с мероприятия появилось в соцсети. В ролике Таьяна блистала на сцене в сверкающем серебристом мини-платье на тонких лямках. Изюминкой образа стало глубокое декольте.