«Худший разрыв в истории»: Селена Гомес рассказала о болезненном расставании с Джастином Бибером

Исполнительница Селена Гомес назвала конец отношений с Джастином Бибером началом ее новой жизни.

Пока поклонники пары оплакивали разрыв знаменитостей, Селена обрела себя и вышла из созависимых отношений.

Расставание стало источником вдохновения для песни Гомес «Lose You to Love Me». Эта композиция вышла через два года после разрыва. В ней певица рассказала, как стала сильней и научилась любить себя.

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