«Худший разрыв в истории»: Селена Гомес рассказала о болезненном расставании с Джастином Бибером

Селена Гомес

Селена Гомес. Фото: соцсети 

Певица сделала откровенное заявление в документальном фильме «Мой разум и я».

Исполнительница Селена Гомес назвала конец отношений с Джастином Бибером началом ее новой жизни. 

Пока поклонники пары оплакивали разрыв знаменитостей, Селена обрела себя и вышла из созависимых отношений.

Расставание стало источником вдохновения для песни Гомес «Lose You to Love Me». Эта композиция вышла через два года после разрыва. В ней певица рассказала, как стала сильней и научилась любить себя.

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«Я чувствую, что мне нужно было пережить самый худший разрыв в истории, а потом просто забыть обо всем по мановению руки, это действительно сбивало с толку. Но я просто думаю, что это должно было произойти, и в конечном счете это было лучшее, что когда-либо случалось со мной», – передали слова Селены Гомес в peopletalk.ru.

Отметим, после расставания с Селеной Гомес Джастин Бибер стал встречаться с моделью Хейли Болдуин. Теперь звезда подиумов стала женой артиста.

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