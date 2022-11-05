«Без него больше не тусуюсь»: Курбан Омаров вместе с 14-летним сыном не вылезает из клубов

Среди последних публикаций личного микроблоге экс-возлюбленного Ксении Бородиной появились кадры из ночного клуба. Курбан Омаров запечатлел в заведении скучающего несовершеннолетнего сына.

Со своей новой возлюбленной Валерией Омаров часто посещает рестораны и караоке. В ночных заведениях бывает и его сын – Омар. Несмотря на свой возраст, мальчик вовсю познает клубную жизнь.

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